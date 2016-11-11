В НАБУ заявили, что готовы объявить первые подозрения по делу "черной бухгалтерии" ПР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что в бюро готовы объявить первые подозрения по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"НАБУ готово объявить первые подозрения по делу амбарной книги Партии регионов", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, по делу "черной бухгалтерии" ПР был проведен обыск.
Напомним, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.