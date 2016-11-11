В НАБУ заявили, что готовы объявить первые подозрения по делу "черной бухгалтерии" ПР

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что в бюро готовы объявить первые подозрения по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.