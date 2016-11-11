У НАБУ заявили, що готові оголосити перші підозри у справі “чорної бухгалтерії” ПР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що у бюро готові оголосити перші підозри у справі “чорної бухгалтерії” Партії регіонів. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“НАБУ готове оголосити перші підозри у справі амбарної книги Партії регіонів”, — повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у справі “чорної бухгалтерії” ПР було проведено обшук.
Нагадаємо, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.