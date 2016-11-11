В НАБУ проверят шутки депутатов в электронных декларациях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ проверит шутки чиновников в декларациях. Об этом он сообщил во время прямой линии, передает УНН.
"НАБУ проверит шутки депутатов в декларациях", - сказал директор НАБУ.
Также, А.Сытник уточнил, что бюро должно проверять исключительно те декларации, по которым есть заявления о внесении недостоверной информации или подозрение в коррупции.
"Если говорить о проверке деклараций (в целом - ред.) это компетенция НАПК. НАБУ должно проверять декларации, если есть заявления о внесении недостоверной информации или обнаружения коррупции. Сейчас эти проверки продолжаются и я в ближайшее время жду первых запросов", - добавил А.Сытник.
Напомним, декларанты, которые указали, например, "вилы" или триллион гривен в своих декларациях имеют право на исправление этой информации, в противном случае они понесут административную ответственность.