В НАБУ проверят шутки депутатов в электронных декларациях

"НАБУ проверит шутки депутатов в декларациях", - сказал директор НАБУ.

Также, А.Сытник уточнил, что бюро должно проверять исключительно те декларации, по которым есть заявления о внесении недостоверной информации или подозрение в коррупции.

"Если говорить о проверке деклараций (в целом - ред.) это компетенция НАПК. НАБУ должно проверять декларации, если есть заявления о внесении недостоверной информации или обнаружения коррупции. Сейчас эти проверки продолжаются и я в ближайшее время жду первых запросов", - добавил А.Сытник.

Напомним, декларанты, которые указали, например, "вилы" или триллион гривен в своих декларациях имеют право на исправление этой информации, в противном случае они понесут административную ответственность.