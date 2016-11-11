У НАБУ перевірять жарти депутатів в е-деклараціях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що НАБУ перевірить жарти чиновників у деклараціях. Про це він повідомив під час прямої лінії, передає УНН.
“НАБУ перевірить жарти депутатів у деклараціях”, — сказав директор НАБУ.
Також, А.Ситник уточнив, що бюро має перевіряти виключно ті декларації, щодо яких є заяви про внесення недостовірної інформації або підозру в корупції.
“Якщо говорити про перевірку декларацій (в цілому — ред.) це компетенція НАЗК. НАБУ має перевіряти декларації, якщо є заяви про внесення недостовірної інформації або виявлення корупції. Зараз ці перевірки тривають і я найближчим часом чекаю перших запитів”, — додав А.Ситник.
Нагадаємо, декларанти, які вказали, наприклад, “вила” чи трильйони гривень в своїх деклараціях мають право на виправлення цієї інформації, в інакшому випадку вони понесуть адміністративну відповідальність.