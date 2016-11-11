В Мьянме на нефритовую шахту упала деталь космического корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На севере Мьянмы на нефритовую шахту упал металлический объект, похожий на деталь космического корабля. Об этом сообщает издание The Myanmar Times, передает УНН.
Как сообщается, предмет цилиндрической формы приземлился рядом с деревней Зар. Местные жители услышали громкий удар, похожий на взрыв. Приземлившись, объект отскочил на 50 метров от шахты и задымился. От удара затряслись дома в деревне.
Похожий обломок меньшего размера в то же время упал на крышу одного из домов. Отмечается, что на нем надписи на китайском языке.
В результате инцидента никто не пострадал.
Местные власти говорят, что идентифицировать предмет пока не удалось. Однако специалисты отмечают, что по форме он напоминает часть ракеты.
Вероятно, этот случай может быть связан с запуском спутника, который в прошлый четверг проводили в Китае.