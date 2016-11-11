В Мьянме на нефритовую шахту упала деталь космического корабля

Как сообщается, предмет цилиндрической формы приземлился рядом с деревней Зар. Местные жители услышали громкий удар, похожий на взрыв. Приземлившись, объект отскочил на 50 метров от шахты и задымился. От удара затряслись дома в деревне.

Похожий обломок меньшего размера в то же время упал на крышу одного из домов. Отмечается, что на нем надписи на китайском языке.

В результате инцидента никто не пострадал.

Местные власти говорят, что идентифицировать предмет пока не удалось. Однако специалисты отмечают, что по форме он напоминает часть ракеты.

Вероятно, этот случай может быть связан с запуском спутника, который в прошлый четверг проводили в Китае.