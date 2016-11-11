У М’янмі на нефритову шахту впала деталь космічного корабля
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На півночі М’янми на нефритову шахту впав металевий об’єкт, схожий на деталь космічного корабля. Про це повідомляє видання The Myanmar Times, передає УНН.
Як повідомляється, предмет циліндричної форми приземлився поруч з селом Зар. Місцеві жителі почули гучний удар, схожий на вибух. Приземлившись, об’єкт відскочив на 50 метрів від шахти і задимівся. Від удару затрусились будинки в селі.
Схожий уламок меншого розміру у той же час впав на дах одного збудинків. Відзначається, що на ньому були написи китайською мовою.
У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Місцева влада каже, що ідентифікувати предмет поки не вдалося. Однак фахівці відзначають, що за формою він нагадує частину ракети.
Ймовірно, цей випадок може бути пов’язаний із запуском супутника, який минулого четверга проводили в Китаї.