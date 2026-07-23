У мужчины на Львовщине нашли хантавирус после отдыха в Хорватии и путешествия по горам

Во Львовской области подтвержден случай хантавирусной инфекции у 53-летнего мужчины, на данный момент конкретное место и обстоятельства заражения не установлены, сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней 23 июля, пишет УНН.

Во Львовской области лабораторно подтвержден случай хантавирусной инфекции. У 53-летнего жителя города Стрый подтверждена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызванная хантавирусом - сообщили во Львовском ЦКПХ.

Заболевание, как указано, началось 12 июля с повышения температуры тела до 38,6 °C, озноба, головной боли, тошноты, потери аппетита и боли в икроножных мышцах.

15 июля мужчина обратился в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница", где его госпитализировали с предварительным диагнозом "бактериальная инфекция неуточненная".

Исследование биологического материала провела лаборатория особо опасных инфекций ГУ "Львовский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

По результатам лабораторных исследований: в сыворотке крови антитела к Leptospira interrogans (лептоспироз) не обнаружены; в моче ДНК Leptospira interrogans (лептоспироз) не обнаружена; в сыворотке крови методом ПЦР обнаружена РНК хантавируса - указано в сообщении.

Как отмечается, "в ходе эпидемиологического расследования установлено, что с 1 по 7 июля мужчина находился на отдыхе в Хорватии, на Макарской Ривьере, где купался в Адриатическом море. Путешествовал на собственном автомобиле".

"11 июля мужчина путешествовал по горным районам Ивано-Франковщины. Возвращаясь домой, остановился в селе Каменка Стрыйского района, где мыл руки в реке Каменка", - отмечается в сообщении.

В то же время, как сообщается, "больной отрицает контакт с мышевидными грызунами, их гнездами или выделениями, пребывание в подвалах, а также употребление пищи или воды, которые могли быть загрязнены выделениями грызунов".

На данный момент конкретное место и обстоятельства заражения не установлены. Купание в море и мытье рук в реке указаны как часть эпидемиологического анамнеза, однако не являются подтвержденным путем заражения - указали в ЦКПХ.

По месту жительства больного, как указано, проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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