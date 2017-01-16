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В Минске закончилось заседание Трехсторонней контактной группы

В Минске закончилось заседание Трехсторонней контактной группы

Киев • УНН

 • 10085 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы, передает УНН.

Отметим, что это было первое заседание контактной группы в 2017 году.

Как сообщал УНН, скайп-конференция с участием Л.Кучмы и М.Сайдика по освобождению заложников состоится 18 января.

Кроме того, 16 января представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона настаивает сделать приоритетным вопрос открытия КПВВ "Золотое" во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Также сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске остро ставился вопрос о допуске представителей Международного Комитета Красного Креста к заложникам на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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