В Минске закончилось заседание Трехсторонней контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы, передает УНН.
Отметим, что это было первое заседание контактной группы в 2017 году.
Как сообщал УНН, скайп-конференция с участием Л.Кучмы и М.Сайдика по освобождению заложников состоится 18 января.
Кроме того, 16 января представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона настаивает сделать приоритетным вопрос открытия КПВВ "Золотое" во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.
Также сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске остро ставился вопрос о допуске представителей Международного Комитета Красного Креста к заложникам на Донбассе.