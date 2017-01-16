У Мінську закінчилося засідання Тристоронньої контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи, передає УНН.
Зазначимо, що це було перше засідання контактної групи у 2017 році.
Як повідомляв УНН, скайп-конференція за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня.
Крім того, 16 січня представник української сторони у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона наполягає зробити пріоритетним питання відкриття КПВВ “Золоте” під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Також сьогодні під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську гостро ставилося питання про допуск представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до заручників на Донбасі.