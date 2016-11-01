В Мининфраструктуры рассказали о важнейших и первоочередных законопроектах

"Мы предлагаем около 20 законопроектов. Ключевые направления - это автодорожные (создание дорожного фонда), децентрализация "Укравтодора" (деление на дороги государственного значения и передача их на местный уровень с соответствующим финансированием из дорожного фонда), весовой контроль, штрафы за перегрузку будут строго ужесточены.

Другой блок - морской. Мы хотим возродить Днепр и Южный Буг, как главные артерии и вернуть груз на них. Это лучший, самый дешевый и самый экологичный вид транспорта для перевозки.

Закон о такси, где хотим упростить порядок получения лицензий, удешевить эти услуги, требования к безопасности и комфорту пассажиров", - рассказал министр.

Он добавил: "Также очень надеемся, что будет рассмотрен и принят закон о железнодорожном транспорте. Сейчас над этим упорно работаем с парламентским комитетом по вопросам транспорта, по большому счету, украинская железная дорога не была реформированной в течение десятилетий".