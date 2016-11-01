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15 марта, 19:03 • 115201 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166608 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137967 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130417 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112787 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105463 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Мининфраструктуры рассказали о важнейших и первоочередных законопроектах

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министерство инфраструктуры предлагает около 20 законопроектов на рассмотрение и принятие Верховной Радой Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.

"Мы предлагаем около 20 законопроектов. Ключевые направления - это автодорожные (создание дорожного фонда), децентрализация "Укравтодора" (деление на дороги государственного значения и передача их на местный уровень с соответствующим финансированием из дорожного фонда), весовой контроль, штрафы за перегрузку будут строго ужесточены.

Другой блок - морской. Мы хотим возродить Днепр и Южный Буг, как главные артерии и вернуть груз на них. Это лучший, самый дешевый и самый экологичный вид транспорта для перевозки.

Закон о такси, где хотим упростить порядок получения лицензий, удешевить эти услуги, требования к безопасности и комфорту пассажиров", - рассказал министр.

Он добавил: "Также очень надеемся, что будет рассмотрен и принят закон о железнодорожном транспорте. Сейчас над этим упорно работаем с парламентским комитетом по вопросам транспорта, по большому счету, украинская железная дорога не была реформированной в течение десятилетий".

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