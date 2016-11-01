У Мінінфраструктури розповіли про найважливіші та першочергові законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури пропонує близько 20 законопроектів на розгляд і ухвалення Верховною Радою України. Про це в ефірі “5 каналу” заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
“Ми пропонуємо близько 20 законопроектів. Ключові напрямки — це автодорожні (створення дорожнього фонду), децентралізація „Укравтодору“ (розподіл на дороги державного значення і передачі їх на місцевий рівень з відповідним фінансуванням з дорожнього фонду), ваговий контроль, штрафи за перевантаження будуть суворо підсилені.
Інший блок — морський. Ми хочемо відродити Дніпро і Південний Буг, як головні артерії і повернути вантаж на них. Це найкращий, найдешевший і найекологічніший вид транспорту для перевезення.
Закон про таксі, де хочемо спростити порядок отримання ліцензій, здешевити ці послуги, підвищити вимоги до безпеки і комфорту пасажирів”, — розповів міністр.
Він додав: “Також дуже сподіваємося, що буде розглянутий і прийнятий закон про залізничний транспорт. Зараз над цим наполегливо працюємо з парламентським комітетом з питань транспорту, бо насправді, українська залізниця не була реформованою впродовж десятиліть”.