В Мининформполитики пока нет кандидатуры на должность главы НТКУ

"Меня устраивал Зураб Аласания на этой должности. Когда будет обсуждение на правительстве человека, который мог бы возглавить НТКУ, я думаю, до этого дня я подойду с этой кандидатурой. На данный момент у меня нет такой кандидатуры в голове", - сказал министр.

Как сообщал УНН, 7 ноября З.Аласанию официально уволили с должности главы НТКУ.