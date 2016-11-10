В Мининформполитики пока нет кандидатуры на должность главы НТКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр информационной политики Юрий Стець заявил, что пока нет кандидатуры на должность генерального директора Национальной телекомпании Украины. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
"Меня устраивал Зураб Аласания на этой должности. Когда будет обсуждение на правительстве человека, который мог бы возглавить НТКУ, я думаю, до этого дня я подойду с этой кандидатурой. На данный момент у меня нет такой кандидатуры в голове", - сказал министр.
Как сообщал УНН, 7 ноября З.Аласанию официально уволили с должности главы НТКУ.