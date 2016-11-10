У Мінінформполітики поки немає кандидатури на посаду голови НТКУ

"Мене влаштовував Зураба Аласанії на цій посаді. Коли буде обговорення на Уряді людини, яка могла б очолити НТКУ, я думаю, до цього дня я підійду з цією кандидатурою. На цей момент в мене немає такої кандидатури в голові", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН, 7 листопада З.Аласанію офіційно звільнили з посади голови НТКУ.