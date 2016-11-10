У Мінінформполітики поки немає кандидатури на посаду голови НТКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що поки що не має кандидатури на посаду генерального директора Національної телекомпанії України. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.
"Мене влаштовував Зураба Аласанії на цій посаді. Коли буде обговорення на Уряді людини, яка могла б очолити НТКУ, я думаю, до цього дня я підійду з цією кандидатурою. На цей момент в мене немає такої кандидатури в голові", - сказав міністр.
Як повідомляв УНН, 7 листопада З.Аласанію офіційно звільнили з посади голови НТКУ.