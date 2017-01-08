В Минэнерго Турции заявили о кибератаке из США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что его министерство претерпело хакерские атаки из США, передает УНН со ссылкой на Turkish Minute.
"Мы столкнулись с интенсивной кибератакой из США. Эти атаки на различные департаменты министерства энергетики проводились систематически, но мы отбили все ", - отметил чиновник.
По словам Б.Албайрака именно кибератаки стали причиной перебоев в подаче электричества в Стамбуле.
Сейчас все угрозы ликвидированы.