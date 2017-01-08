У Міненерго Туреччини заявили про кібератаки із США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак заявив, що його міністерство зазнало хакерські атаки із США, передає УНН з посиланням на Turkish Minute.
“Ми зіткнулися з інтенсивною кібератакою із США. Ці атаки на різні департаменти міністерства енергетики проводилися систематично, проте ми відбили усі”, — зауважив високопосадовець.
За словами Б.Албайрака саме кібератаки стали причиною перебоїв в подачі електрики в Стамбулі.
Наразі всі загрози ліквідовано.