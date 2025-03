В сети появилось видео удара США по боевикам "ИГ" в Афганистане

"Удар был разработан для сведения к минимуму риска для афганских и американских войск", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США в Twitter.

Как сообщал УНН, в результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства".

Напомним, 13 апреля силы США сбросили на туннельный комплекс "Исламского государства" в Афганистане мощную неядерную бомбу GBU-43. Бомба была сброшена с самолета MC-130. Отмечается, что все риски для афганских и американских ВС были минимизированы.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan . The strike was designed to minimize risk to Afghan and US Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

- US Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2017 г.