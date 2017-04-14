В сети появилось видео удара США по боевикам "ИГ" в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Минобороны США опубликовал видеозапись взрыва мощной неядерной авиационной бомбы GBU-43 / B которую сбросили 13 апреля на объекты террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.
"Удар был разработан для сведения к минимуму риска для афганских и американских войск", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США в Twitter.
Как сообщал УНН, в результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства".
Напомним, 13 апреля силы США сбросили на туннельный комплекс "Исламского государства" в Афганистане мощную неядерную бомбу GBU-43. Бомба была сброшена с самолета MC-130. Отмечается, что все риски для афганских и американских ВС были минимизированы.
A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan . The strike was designed to minimize risk to Afghan and US Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F- US Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2017 г.