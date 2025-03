У мережі з’явилось відео удару США по бойовиках "ІД" в Афганістані

"Удар був розроблений для зведення до мінімуму ризик для афганських і американських військ", - йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони США в Twitter.

Як повідомляв УНН, в результаті скидання GBU-43 на Афганістан були знищені 36 бойовиків “Ісламської держави”.

Нагадаємо, 13 квітня сили США скинули на тунельний комплекс "Ісламської держави" в Афганістані найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43. Бомба була скинута з літака MC-130. Зазначається, що всі ризики для афганських і американських ЗС були мінімізовані.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2017 г.