У мережі з’явилось відео удару США по бойовиках "ІД" в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міноборони Сполучених Штатів опублікував відеозапис вибуху найпотужнішої неядерної авіаційної бомби GBU-43/B яку скинули 13 квітня на об'єкти терористичної угруповання "Ісламська держава" в Афганістані, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони США.
"Удар був розроблений для зведення до мінімуму ризик для афганських і американських військ", - йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони США в Twitter.
Як повідомляв УНН, в результаті скидання GBU-43 на Афганістан були знищені 36 бойовиків “Ісламської держави”.
Нагадаємо, 13 квітня сили США скинули на тунельний комплекс "Ісламської держави" в Афганістані найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43. Бомба була скинута з літака MC-130. Зазначається, що всі ризики для афганських і американських ЗС були мінімізовані.
A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2017 г.