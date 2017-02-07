В Мариуполе изъяли почти 2 тыс. 700 бутылок нелегального алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудниками оперативного управления Главного управления ГФС в Донецкой области в рамках операции "Акциз-2017" проведен ряд проверок субъектов розничной торговли в г. Мариуполе, в ходе которых установлено два факта осуществления предпринимательской деятельности по сбыту водочных и табачных изделий без разрешительных документов, а также без сертификатов соответствия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. грн, из них 2 тыс. 694 (155 дал) бутылок алкогольных изделий на сумму 176,6 тыс. грн и 1 тыс. 44 пачки табачных изделий на сумму 21,7 тыс. грн.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине втрое чаще стали травиться суррогатным алкоголем.
По данным экспертов, расцвет нелегального рынка алкоголя обусловлен политикой государства, в частности, завышенными акцизами и мораторием на проверки субъектов торговли.