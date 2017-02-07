У Маріуполі вилучено майже 2 тис. 700 пляшок нелегального алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Донецькій області в рамках операції «Акциз – 2017» проведено ряд перевірок суб’єктів роздрібної торгівлі у м. Маріуполі, в ході яких встановлено два факти здійснення підприємницької діяльності по збуту горілчаних та тютюнових виробів без дозвільних документів, а також без сертифікатів відповідності. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
По всім фактам складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму майже 200 тис. грн, з них 2 тис. 694 (155 дал) пляшок алкогольних виробів на суму 176,6 тис. грн та 1 тис. 44 пачок тютюнових виробів на суму 21,7 тис. грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні втричі частіше почали труїтися сурогатним алкоголем.
За даними експертів, розквіт нелегального ринку алкоголю зумовлений політикою держави, зокрема, завищеними акцизами і мораторіями на перевірки суб’єктів торгівлі.