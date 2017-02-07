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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Маріуполі вилучено майже 2 тис. 700 пляшок нелегального алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Донецькій області в рамках операції «Акциз – 2017» проведено ряд перевірок суб’єктів роздрібної торгівлі у м. Маріуполі, в ході яких встановлено два факти здійснення підприємницької діяльності по збуту горілчаних та тютюнових виробів без дозвільних документів, а також без сертифікатів відповідності. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.

У Маріуполі вилучено майже 2 тис. 700 пляшок нелегального алкоголю

По всім фактам складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму майже 200 тис. грн, з них 2 тис. 694 (155 дал) пляшок алкогольних виробів на суму 176,6 тис. грн та 1 тис. 44 пачок тютюнових виробів на суму 21,7 тис. грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні втричі частіше почали труїтися сурогатним алкоголем.

За даними експертів, розквіт нелегального ринку алкоголю зумовлений політикою держави, зокрема, завищеними акцизами і мораторіями на перевірки суб’єктів торгівлі.

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