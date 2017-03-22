В Лондоне остановили колесо обозрения из-за инцидента возле парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Колесо обозрения "Лондонский глаз", расположенное напротив здания парламента Великобритании через реку Темзу, остановили после стрельбы у стен парламента, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что внутри кабины оказались заблокированы люди, которые уже около трех часов провели в воздухе.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.