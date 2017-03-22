В Лондоне остановили колесо обозрения из-за инцидента возле парламента

Сообщается, что внутри кабины оказались заблокированы люди, которые уже около трех часов провели в воздухе.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.