У Лондоні зупинили колесо огляду через інцидент поблизу парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Колесо огляду "Лондонське око", розташоване навпроти будівлі парламенту Великої Британії через річку Темзу, було зупинено після стрілянини біля стін парламенту, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що всередині кабін виявилися заблоковані люди, які вже близько трьох годин провели в повітрі.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.