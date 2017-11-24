В Лондоне сообщили о стрельбе в метро

"Полиция реагирует на этот инцидент, как если бы он был связан с терроризмом. На месте находятся вооруженные работники полиции", - говорилось в сообщении службы столичной полиции.

Как сообщает издание, лондонские станции, эвакуированы ранее в пятницу, снова открыли.

Британская транспортная служба заявила, что сообщения об "инциденте" на "Оскфорде-серкус" начали поступать около 16:38 по местному времени (18:38 по Киеву).

По информации издания, полицейские окружили перекресток Риджент-стре и Маргарет-стрит. Над местом происшествия было видно два вертолета, туда прибыли полицейский спецназ, кареты "скорой".

При этом в полиции заявили, что не имеют доказательств, что на станции действительно произошла перестрелка и получил ли кто-то серьезные ранения.

Как сообщал УНН, в пятницу 24 ноября полиция сообщила, что проверяет все станции киевского метро из-за сообщения о заминировании.