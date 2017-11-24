У Лондоні повідомили про стрілянину в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У п’ятницю правоохоронці отримали численні повідомлення про стрілянину на станції метро "Оксфорд-серкус" і "Бонд-стріт" у центрі Лондона, які перекрили у зв'язку із "інцидентом". За останньою інформацією, одна жінка отримала незначні поранення, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
"Поліція реагує на цей інцидент так, якби він був пов'язаний із тероризмом. На місці перебувають озброєні працівники поліції", - йшлося у повідомленні служби столичної поліції.
Як повідомляє видання, лондонські станції, евакуйовані раніше у п'ятницю, знову відкрили.
Британська транспортна служба заявила, що повідомлення про "інцидент" на "Оскфорд-серкус" почали надходити близько 16:38 за місцевим часом (18:38 за Києвом).
За інформацією видання, поліцейські оточили перехрестя Ріджент-стрі і Марґарет-стріт. Над місцем події було видно два вертольоти, туди прибули поліцейський спецназ, карети "швидкої".
При цьому у поліції заявили, що не мають доказів, що на станції справді сталася стрілянина чи що хтось отримав серйозні поранення.
Як повідомляв УНН, у п'ятницю 24 листопада поліція повідомила, що перевіряє всі станції київського метро через повідомлення про замінування.