В Лондоне во время еврейского праздника произошел взрыв, есть пострадавшие

“Десять человек получили легкие травмы”, — говорится в сообщении.

Полиция Лондона уже подтвердила, что произошедшее не является терактом. По ее данным, тяжело раненых в результате инцидента нет.

Накануне вечером, 2 мая, в районе Стэмфод Хилл собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер. Как пишет издание The Sun, ЧП произошло во время церемонии сожжения мобильных телефонов, которые верующие сложили в своеобразную “поленницу”.

Телефонные аппараты были отправлены в костер в рамках акции по борьбе “против зла смартфонов”. Раввин произнес речь, в которой заявил об “опасности” мобильных, после чего полил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Далее прогремел взрыв, пишет NEWSru Israel.

Видео с места происшествия появилось в сети. На нем запечатлен момент взрыва, когда столп огня охватывает стоящих поблизости людей.

The Sun сообщало, что в результате происшествия ожоги получили не менее 30 человек. Еще 10 были доставлены в больницу. Позднее полиция уточнила, что пострадавших было меньше, чем сообщали СМИ.

Лаг ба-Омер — еврейский праздник, во время которого отмечается годовщина смерти известного еврейского мудреца рабби Шимона бара Йохая, жившего во II веке нашей эры, более известного как Рашби, автора кабалистической книги “Зогар”.

Разжигание костров во время празднования Лаг ба-Омер является традицией.

Напомним, 25 февраля в британском городе Лестер прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.

Ten individuals suffered minor injuries following large fire lit as part of local Jewish community celebration in Ravensdale Road, Stamford Hill. No criminal allegations reported. No serious injuries.

— Hackney Police - Central East BCU (@MPSHackney) 3 мая 2018 г.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8

— Hatzola (@Hatzola) 2 мая 2018 г.