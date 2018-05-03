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У Лондоні під час єврейського свята пролунав вибух, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У ніч на 3 травня в Лондоні в районі Стемфод Хілл під час святкування традиційного єврейського свята Лаг ба-Омер пролунав вибух. За уточненими даними, у результаті інциденту постраждали 10 осіб. Про це повідомляється у Twitter поліції лондонського округу Хакні, передає УНН.

У Лондоні під час єврейського свята пролунав вибух, є постраждалі

“Десять осіб отримали легкі травми”, — йдеться в повідомленні.

У поліції підтвердили, що надзвичайна подія не є терактом. За її даними, тяжко поранених в результаті інциденту немає.

Так, ввечері 2 травня в районі Стемфод Хілл зібрався натовп людей на святкування єврейського свята Лаг ба-Омер. Як пише видання The Sun, подія сталася під час церемонії спалення мобільних телефонів, які віруючі склали у своєрідний “стіс”.

Телефони були відправлені в багаття у рамках акції з боротьбі “проти зла смартфонів”. Равин виголосив промову, в якій заявив про “небезпеку” мобільних, після чого полив їх легкозаймистою рідиною і підпалив. Далі пролунав вибух, пише NEWSru Israel.

Відео з місця події з’явилося в мережі. На ньому зображений момент вибуху, коли стовп вогню охоплює людей, що стоять поблизу.

The Sun повідомляло, що у результаті інциденту опіки отримали не менше 30 осіб. Ще 10 були доставлені в лікарню. Пізніше поліція уточнила, що постраждалих було менше, ніж повідомляли ЗМІ.

Лаг ба-Омер — єврейське свято, під час якого відзначається річниця смерті відомого єврейського мудреця раббі Шимона бара Йохая, який жив у II столітті нашої ери, більш відомого як Рашбі, автора кабалістичної книги “Зогар”.

Розпалювання багать під час святкування Лаг ба-Омер є традицією.

Нагадаємо, 25 лютого в британському місті Лестер пролунав вибух, в результаті якого загинули чотири людини.

Ten individuals suffered minor injuries following large fire lit as part of local Jewish community celebration in Ravensdale Road, Stamford Hill. No criminal allegations reported. No serious injuries.

— Hackney Police - Central East BCU (@MPSHackney) 3 мая 2018 г.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8

— Hatzola (@Hatzola) 2 мая 2018 г.

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