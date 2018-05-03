У Лондоні під час єврейського свята пролунав вибух, є постраждалі

КИЇВ. 3 травня. УНН. У ніч на 3 травня в Лондоні в районі Стемфод Хілл під час святкування традиційного єврейського свята Лаг ба-Омер пролунав вибух. За уточненими даними, у результаті інциденту постраждали 10 осіб. Про це повідомляється у Twitter поліції лондонського округу Хакні, передає УНН.