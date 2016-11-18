В больнице Днепра умер пострадавший, которого сбили патрульные - медики
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пенсионер, которого 4 ноября сбили на перекрестке патрульные полицейские в Днепре, сегодня скончался в больнице. Такую информацию корреспонденту УНН-Центр подтвердил заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Александр Толубаев.
"Сегодня дедушка умер", - сообщил А.Толубаев.
Подробности смерти врач отказался комментировать.
Поскольку потерпевший скончался в больнице, то патрульным, которые его сбили, могут изменить меру наказания на более строгую. Об этом корреспондент УНН-Центр узнал в прокуратуре Днепропетровской области.
"Следователи ожидают выводов судебно-медицинской экспертизы. Если они будут свидетельствовать о наличии связи между полученными в ДТП травмами и смертью потерпевшего, то уголовное производство будет переквалифицировано на более тяжкое преступление", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас им инкриминируется правонарушение, определенное ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины, а могут изменить на ч. 2 ст. 286. Тогда и будет решен вопрос объявления о подозрении и отстранении от занимаемых должностей. Выводов экспертизы правоохранители ожидают на следующей неделе.
Напомним, 4 ноября в Днепре автомобиль полицейского патруля сбил пешехода. По состоянию на 8 ноября состояние пенсионера, которого сбили патрульные в Днепре, было тяжелым.