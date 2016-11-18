У лікарні Дніпра помер постраждалий, якого збили патрульні — медики
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Пенсіонер, якого 4 листопада збили на перехресті патрульні поліцейські у Дніпрі, сьогодні помер у лікарні. Таку інформацію кореспонденту УНН-Центр підтвердив заступник головного лікаря з надання екстреної медичної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Олександр Толубаєв.
“Сьогодні дідусь помер”, — повідомив О. Толубаєв.
Подробиці смерті лікар відмовився коментувати.
Оскільки потерпілий помер у лікарні, то патрульним, що збили його, можуть змінити міру покарання на більш сувору. Про це кореспондент УНН-Центр дізнався в прокуратурі Дніпропетровської області.
“Слідчі очікують висновків судово-медичної експертизи. Якщо вони свідчитимуть про наявність зв’язку між отриманими під час ДТП травмами та смертю потерпілого, то кримінальне провадження буде перекваліфіковано на більш тяжкий злочин”, — повідомили в прес-службі прокуратури.
Зараз їм інкримінується правопорушення, що визначене ч. 1 ст.286 Кримінального Кодексу україни, а можуть змінити на ч. 2 ст. 286. Тоді й буде вирішено питання оголошення про підозру та відсторонення від обійманих посад. Висновків експертизи правоохоронці очікують на наступному тижні.
Нагадаємо, 4 листопада у Дніпрі автомобіль поліцейського патруля збив пішохода. Станом на 8 листопада стан пенсіонера, якого збили патрульні у Дніпрі, був важкий.