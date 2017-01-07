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В Кропивницком на автовокзале возвращают деньги за купленные на Рождество билеты

В Кропивницком на автовокзале возвращают деньги за купленные на Рождество билеты

Киев • УНН

 • 7822 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. Почти все автобусные рейсы по области были сегодня отменены из-за ухудшения погодных условий. Пассажиры возвращают билеты, купленные накануне для поездок на Рождество. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщила диспетчер автостанции № 2, которая обслуживает пригородные маршруты по области.

"Мы обзванивали перевозчиков, чтобы узнать будет ли ехать кто-то сегодня. Учитывая состояние дорог, большинство автобусов сегодня не уехали. Сейчас продаем билеты на села Высь и Мануйловку, что в Маловисковском районе, потому что перевозчик пускает машины. И возвращаем деньги за проданные на сегодня билеты. На остальные направления билеты не продаем", - рассказала диспетчер.

Движение автобусов, из-за введенного ограничения движения по области, было приостановлено еще вчера, 6 января, после обеда. Тогда же было введено ограничение движения всех транспортных средств на дорогах Кировоградской области.

В каких направлениях можно уехать из Кропивницкого с Автостанции №1, которая обслуживает междугородние и межобластные маршруты, узнать не удалось, так как ни в справочной, ни в кассе на звонки не ответили. Вместе с тем, сервисы онлайн-покупки билетов на автобусы показывают, что рейсы в направлении Черкасс, Николаева, Днепра, Полтавы, Киева отменены.

Напомним, согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 15:00 в Кировоградской области снова вводится ограничение движения транспортных средств по всей сети дорог общего пользования.

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