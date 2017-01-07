У Кропивницькому на автовокзалі повертають гроші за куплені на Різдво квитки

"Ми обдзвонювали перевізників, аби дізнатись чи їхатиме хтось сьогодні. Зважаючи на стан доріг, більшість автобусів сьогодні не виїхали. Наразі продаємо квитки на села Вись і Мануйлівку, що в Маловисківському районі, бо перевізник пускає машини. І вертаємо гроші за продані на сьогодні квитки. На решту напрямків квитки не продаємо", - розповіла диспетчер.

Рух автобусів, через введене обмеження руху по області, був призупинений ще вчора, 6 січня, післяобід. Тоді ж було введено обмеження руху усіх транспортних засобів на дорогах Кіровоградщини.

У яких напрямках можна виїхати з Кропивницького з Автостанції №1, яка обслуговує міжміські й міжобласні маршрути, дізнатись не вдалося, оскільки ні в довідковій, ні в касі на дзвінки не відповіли. Разом з тим, сервіси онлайн-покупки квитків на автобуси показують, що рейси у напрямку Черкас, Миколаєва, Дніпра, Полтави, Києва відмінені.

Нагадаємо, відповідно до рішення Обласної комісії з питань ТЕБ та НС з 15:00 на Кіровоградщині знову вводиться обмеження руху транспортних засобів на всій мережі доріг загального користування.