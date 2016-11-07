В Кривом Роге малолетние девочки отравились наркотиками, дети находятся в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кривом Роге двое малолетних девочек отравились наркотическими веществами, состояние здоровья детей средней тяжести. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Полицейские установили, что детей привезли в больницу 6 ноября с первичным диагнозом - отравление наркотическими веществами, кома второй степени. В результате проведенных анализов в крови у детей были выявлены следующие вещества: морфин, марихуана и бензодиазепины.
По словам врачей, сейчас состояние здоровья детей - на уровне средней тяжести. Медики принимают меры для вывода девочек из состояния комы.
Также полицейские опросили бабушку и мать, которые объяснили, что ни алкогольных, ни наркотических веществ дома нет. В этот день дети гуляли во дворе возле дома. Одна из девушек три года болеет эпилепсией, поэтому принимает соответствующие лекарства.
Сведения по этим фактам были внесены в ЕРДР по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.