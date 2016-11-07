В Кривом Роге малолетние девочки отравились наркотиками, дети находятся в коме

Полицейские установили, что детей привезли в больницу 6 ноября с первичным диагнозом - отравление наркотическими веществами, кома второй степени. В результате проведенных анализов в крови у детей были выявлены следующие вещества: морфин, марихуана и бензодиазепины.

По словам врачей, сейчас состояние здоровья детей - на уровне средней тяжести. Медики принимают меры для вывода девочек из состояния комы.

Также полицейские опросили бабушку и мать, которые объяснили, что ни алкогольных, ни наркотических веществ дома нет. В этот день дети гуляли во дворе возле дома. Одна из девушек три года болеет эпилепсией, поэтому принимает соответствующие лекарства.

Сведения по этим фактам были внесены в ЕРДР по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.