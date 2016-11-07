У Кривому Розі малолітні дівчатка отруїлися наркотиками, діти знаходяться у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Кривому Розі двоє малолітніх дівчаток отруїлися наркотичними речовинами, стан здоров’я дітей середньої тяжкості. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.
Поліцейські встановили, що дітей привезли до лікарні 6 листопада з первинним діагнозом — отруєння наркотичними речовинами, кома другого ступеню. В результаті проведених аналізів в крові у дітей було виявлено такі речовини: морфін, марихуану та бензодиазепини.
За словами лікарів, зараз стан здоров’я дітей — на рівні середньої тяжкості. Медики вживають заходи для виведення дівчаток зі стану коми.
Також поліцейські опитали бабусю та матір, які пояснили, що ні алкогольних, ні наркотичних речовин вдома немає. Цього дня діти гуляли у дворі біля будинку. Одна з дівчат три роки хворіє на епілепсію, тому приймає відповідні ліки.
Відомості за цим фактам було внесено до ЄРДР за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.