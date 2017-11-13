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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 13748 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 46073 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66351 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73593 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75379 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61782 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99331 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Кремле заявили, что Сурков и Волкер обсудят миссию ООН на Донбассе

В Кремле заявили, что Сурков и Волкер обсудят миссию ООН на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вопрос о миротворческой миссии ООН на Донбассе будет пониматься на встрече помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив будет на повестке, собственно, как и все актуальные вопросы", - сказал он.

По словам Д.Пескова, В.Сурков и К.Волкер "продолжают обмен мнениями, это прямой канал обмена мнениями по ситуации на востоке Украины".

"Обсуждаются все вопросы в соответствии с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта", - добавил Д.Песков.

Очередная встреча В.Суркова и К.Волкера должна состояться в понедельник, 13 ноября.

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