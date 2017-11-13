В Кремле заявили, что Сурков и Волкер обсудят миссию ООН на Донбассе

"Конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив будет на повестке, собственно, как и все актуальные вопросы", - сказал он.

По словам Д.Пескова, В.Сурков и К.Волкер "продолжают обмен мнениями, это прямой канал обмена мнениями по ситуации на востоке Украины".

"Обсуждаются все вопросы в соответствии с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта", - добавил Д.Песков.

Очередная встреча В.Суркова и К.Волкера должна состояться в понедельник, 13 ноября.