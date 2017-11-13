У Кремлі заявили, що Сурков і Волкер обговорять місію ООН на Донбасі

"Звичайно, тема миротворчої місії і відповідних ініціатив буде на порядку денному, власне, як і всі актуальні питання", - сказав він.

За словами Д.Пэскова, В.Сурков і К.Волкер "продовжують обмін думками, це прямий канал обміну думками щодо ситуації на сході України".

"Обговорюються всі питання відповідно до того порядку денного, який формується навколо цього конфлікту", - додав Д.Пєсков.

Чергова зустріч В.Суркова і К.Волкера повинна відбутися в понеділок, 13 листопада.