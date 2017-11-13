У Кремлі заявили, що Сурков і Волкер обговорять місію ООН на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Питання про миротворчу місію ООН на Донбасі буде порушуватися на зустрічі помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником держдепу США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Звичайно, тема миротворчої місії і відповідних ініціатив буде на порядку денному, власне, як і всі актуальні питання", - сказав він.
За словами Д.Пэскова, В.Сурков і К.Волкер "продовжують обмін думками, це прямий канал обміну думками щодо ситуації на сході України".
"Обговорюються всі питання відповідно до того порядку денного, який формується навколо цього конфлікту", - додав Д.Пєсков.
Чергова зустріч В.Суркова і К.Волкера повинна відбутися в понеділок, 13 листопада.