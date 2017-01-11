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В Кремле опровергли наличие компромата на Д.Трампа

В Кремле опровергли наличие компромата на Д.Трампа

Киев • УНН

 • 8762 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у Кремля есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата", - сказал Д.Песков.

Он подчеркнул, что у Кремля нет компромата и на соперницу Д.Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Такую информацию Д.Песков охарактеризовал как попытку навредить отношениям между Россией и США.

"Кремль не занимается сбором компромата. Кремль, президент занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами", - добавил пресс-секретарь.

Ранее сразу несколько американских изданий сообщили с анонимными ссылками на чиновников, что на прошлой неделе разведка передала Д.Трампу краткое изложение неподтвержденных и компрометирующих материалов о нем, которые якобы имеет Россия.

Сам Д.Трамп назвал сообщения американских СМИ "политической охотой на ведьм".

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