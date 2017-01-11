У Кремлі заперечили наявність компромату на Д.Трампа

"Це повна нісенітниця. Кремль не займається збором компромату", - сказав Д.Пєсков.

Він підкреслив, що у Кремля немає компромату і на суперницю Д.Трампа на виборах Хілларі Клінтон.

Таку інформацію Д.Пєсков охарактеризував як спробу нашкодити відносинам між Росією і США.

"Кремль не займається збором компромату. Кремль, президент займається вибудовуванням відносин з нашими зарубіжними партнерами", - додав речник.

Раніше одразу кілька американських видань повідомили з анонімними посиланнями на чиновників, що минулого тижня розвідка передала Д.Трампу короткий виклад непідтверджених і компрометуючих матеріалів про нього, які нібито має Росія.

Сам Д.Трамп назвав повідомлення американських ЗМІ "політичним полюванням на відьом".