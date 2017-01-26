В Кремле призвали США просчитать возможные последствия организации зон безопасности в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Кремль призывает США просчитать возможные последствия организации зон безопасности для беженцев в Сирии, чтобы не ухудшить ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Важно, чтобы это не ухудшило ситуацию с беженцами. Следовало бы просчитать все возможные последствия", - отметил Д.Песков.
На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Д.Песков ответил отрицательно.
"С российской стороной американские партнеры не советовались", - отметил он.
Как сообщал УНН, в Кремле назвали успешными сирийские переговоры в Астане .