У Кремлі закликали США прорахувати можливі наслідки організації зон безпеки у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кремль закликає США прорахувати можливі наслідки організації зон безпеки для біженців у Сирії, щоб не погіршити ситуацію. Про це повідомив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Важливо, щоб це не погіршило ситуацію з біженцями. Варто було б прорахувати всі можливі наслідки", - зазначив Д.Пєсков.
На питання про те, чи радилися США з Росією перед тим, як заявити про таке рішення, Д.Пєсков відповів негативно.
"З російською стороною американські партнери не радилися", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, у Кремлі назвали успішними сирійські переговори в Астані.