В Кремле отреагировали на публикацию списков Н.Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Обсуждение вопросов обмена пленными возможно в рамках работы в Минске соответствующих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Отвечая на вопрос о том, будет ли анализировать Москва опубликованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки российских граждан, задержанных на территории Украины, Д.Песков ответил утвердительно.
"У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, безусловно, и, конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме состоится обмен мнениями во время работы контактной группы - соответствующих подразделений", - сказал представитель В.Путина.
Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ пообещали отреагировать на опубликованные Н.Савченко списков заложников.