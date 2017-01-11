У Кремлі відреагували на публікацію списків Н.Савченко

Відповідаючи на питання про те, чи аналізуватиме Москва опубліковані народним депутатом України Надією Савченко списки російських громадян, затриманих на території України, Пєсков відповів ствердно.

"У мене немає сумніву, що так чи інакше це аналізуватиметься, безумовно, і, звісно, я не можу виключити, що в тій чи тій формі відбудеться обмін думками під час роботи контактної групи - відповідних підрозділів", - сказав речник В.Путіна.

Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.