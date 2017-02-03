В Кремле надеются, что боевикам на Донбассе хватит боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что он надеется, что у пророссийских сепаратистов на востоке Украины было достаточно боеприпасов, чтобы ответить на то, что он назвал агрессивными действиями со стороны украинских сил, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на" агрессивные действия "вооруженных сил Украины", - сказал Д.Песков на вопрос о том, когда могут закончиться боеприпасы у боевиков.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек .
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских .