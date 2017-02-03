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В Кремле надеются, что боевикам на Донбассе хватит боеприпасов

Киев • УНН

 • 9091 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что он надеется, что у пророссийских сепаратистов на востоке Украины было достаточно боеприпасов, чтобы ответить на то, что он назвал агрессивными действиями со стороны украинских сил, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В Кремле надеются, что боевикам на Донбассе хватит боеприпасов

"Мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на" агрессивные действия "вооруженных сил Украины", - сказал Д.Песков на вопрос о том, когда могут закончиться боеприпасы у боевиков.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек .

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило  ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине .

3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских .

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