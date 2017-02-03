У Радбезі ООН закінчилось екстрене засідання щодо ситуації в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Раді безпеки ООН у Нью-Йорку закінчилось екстрене засідання, де розглянули ситуацію в Україні, передає УНН.
Під час засідання зачитали свої доповіді заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О’Брайан та Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакана.
Нагадаємо, ввечері, перед засіданням РБ ООН щодо ситуації в Авдіївці незаконні збройні формування продовжували обстрілювати житлові райони Авдіївки.
За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О’брайена ООН може надати допомогу евакуйованим із Авдіївки мирним громадянам.