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В Совбезе ООН закончилось экстренное заседание по ситуации в Авдеевке

Киев • УНН

 • 16024 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Совете безопасности ООН в Нью-Йорке закончилось экстренное заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине, передает УНН.

В Совбезе ООН закончилось экстренное заседание по ситуации в Авдеевке

Во время заседания зачитали свои доклады заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена Брайан и Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертугрул Апакан.

Напомним, вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Авдеевке незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки мирным гражданам.

Украинские Национальные Новости

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