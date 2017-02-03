В Совбезе ООН закончилось экстренное заседание по ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Совете безопасности ООН в Нью-Йорке закончилось экстренное заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине, передает УНН.
Во время заседания зачитали свои доклады заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена Брайан и Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертугрул Апакан.
Напомним, вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Авдеевке незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки.
По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки мирным гражданам.