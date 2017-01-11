В компромате РФ на Д.Трампа упоминается тайная встреча В.Януковича с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Американское издание Buzzfeed опубликовало так называемый доклад британского разведчика на новоизбранного президента США Дональда Трампа, в котором говорится о тайной встрече экс-президента Украины Виктора Януковича с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНН.
На страницах документа есть раздел, посвященный связям бывшего главы избирательной компании избранного президентом США Д.Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами В.Януковича. В документе говорится о тайной встрече экс-президента Украины с В.Путиным, которая состоялась 15 августа 2016 года вблизи Волгограда.
Отмечено, что во время встречи В.Янукович убеждал В.Путина, что нет доказательств его "откатов" главе избирательной компании П.Манафорту.
Напомним, разведка рассказала Д.Трампу о сборе Москвой компромата на него.
Как сообщал УНН, Д.Трамп прокомментировал новости о российском компромате на него.