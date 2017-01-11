У компроматі РФ на Д.Трампа згадується таємна зустріч В.Януковича з В.Путіним

На сторінках документу є розділ, присвячений зв’язкам колишнього голови виборчої компанії обраного президентом США Трампа Пола Манафорта з корупційними схемами В.Януковича. У документі йдеться про таємну зустріч екс-президента України з В.Путіним, яка відбулась 15 серпня 2016 оку поблизу Волгограда.

Зазначено, що під час зустрічі В.Янукович переконував В.Путіна, що не має доказів його "відкатів" голові виборчої компанії П.Манафорту.

Нагадаємо, розвідка розповіла Д.Трампу про збір Москвою компромату на нього.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп прокоментував новини про російський компромат на нього.