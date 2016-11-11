В КГГА рассказали, как контролируют качество питания детей в школах

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Для того, чтобы на должном уровне контролировать качество питания детей в школах и детсадах, КГГА ввела закупку продуктов питания по рамочным соглашениям и сотрудничает с родительскими комитетами. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко.

"В Киеве с начала учебного года, с первого сентября, был один или два досадных случая, но даже главный санитарный врач города Киева может подтвердить, что в столице одна из лучших ситуаций по Украине по качеству питания детей школах и детсадах", - сказала А.Старостенко.

Кроме того, она отметила, что в КГГА постоянно работают над повышением качества питания детей в кругах и детсадах.

"Именно поэтому в прошлом году мы ввели закупку продуктов питания по рамочным соглашениям, то есть когда не каждый район производит закупку, а когда она осуществляется на общегородском уровне. Проводятся тендерные закупки и определяется подрядчик по выгодным ценам, чтобы было оптимально сопряженное цена и качество. Соответственно на таком городском уровне мы очень контролируем качество детского питания", - подчеркнула она.

Кроме того, по словам А.Старостенко КГГА постоянно сотрудничает с родительскими комитетами и реагирует на их замечания в случае нарушений норм качества детского питания в учебных заведениях.

Напомним, как сообщал УНН, по словам директора Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николая Проданчука, качество школьного питания в стране системно не контролируется.

В ВР по этому поводу отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.