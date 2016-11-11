У КМДА розповіли, як контролюють якість харчування дітей у школах

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Для того, щоб на належному рівні контролювати якість харчування дітей у школах та дитсадках, КМДА запровадила закупівлю продуктів харчування за рамковими угодами та співпрацює з батьківськими комітетами. Про це в коментарі УНН повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганни Старостенко.

“У Києві з початку навчального року, з першого вересня, був один чи можливо два прикрі випадки, але навіть головний санітарний лікар міста Києва може підтвердити, що в столиці одна з найкращих ситуацій по Україні щодо якості харчування дітей школах та дитсадках”, — сказала Г.Старостенко.

Окрім того, вона зазначила, що в КМДА постійно працюють над підвищенням якості харчування дітей у колах і дитсадках.

“Саме тому минулого року ми запровадили закупівлю продуктів харчування за рамковими угодами, тобто коли не кожен район проводить закупівлю, а коли вона здійснюється на загальноміському рівні. Проводяться тендерні закупівлі і визначається підрядник з найвигіднішими цінами, щоб було оптимальне поєднана ціна і якості. Відповідно на такому міському рівні ми дуже контролюємо якісь дитячого харчування”, — наголосила вона.

Окрім того, за словами Г.Старостенко КМДА постійно співпрацює з батьківськими комітетами і реагує на їх зауваження у разі порушень норм якості дитячого харчування у навчальних закладах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами директора Інституту екогігієни і токсикології їм. Л.І. Медведя Миколи Проданчука, якість шкільного харчування в країні системно не контролюється.

У ВР з цього приводу наголошують, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.