В Киеве построят троллейбусную линию от Троещины до Севастопольской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве от ж/м "Троещина" в Севастопольской площади построят троллейбусную линию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Кроме того, реконструируют троллейбусные линии от проспекта Генерала Ватутина до станции метро "Дарница" с организацией обособленной линии автобусного и троллейбусного движения. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко. Согласно документу, заказчиком указанных работ определено КП "Киевпастранс".
Так, коммунальному предприятию поручено определить генеральные проектную и подрядную строительную организации, разработать проектную документацию, провести, утвердить ее экспертизу.
В ведомстве отметили, что реконструкция и строительство троллейбусных линий позволят упорядочить перевозки пассажиров на городских маршрутах общего пользования, что значительно уменьшит нагрузку на дорожно-транспортную сеть, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети.
Работы по строительству и реконструкции будут осуществлять за счет средств городского бюджета.