У Києві збудують тролейбусну лінію від Троєщини до Севастопольської площі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві від ж/м “Троєщина” до Севастопольської площі збудують тролейбусну лінію. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Крім того, реконструюють тролейбусні лінії від проспекту Генерала Ватутіна до станції метро “Дарниця” з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Згідно з документом, замовником зазначених робіт визначено КП “Київпастранс”.
Так, комунальному підприємству доручено визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації, розробити проектну документацію, провести, затвердити її експертизу.
У відомстві зазначили, що реконструкція та будівництво тролейбусних ліній дозволять упорядкувати перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, що значно зменшить навантаження на дорожньо-транспортну мережу, збільшить пропускну спроможність вулично-дорожньої мережі.
Роботи з будівництва та реконструкції здійснюватимуть за рахунок коштів міського бюджету.