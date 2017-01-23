В Киеве подозрение объявили женщине, которая алкоголем отравила младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Киеве правоохранители задержали женщину, которая отравила алкоголем своего девятимесячного ребенка. Сейчас женщине объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, в конце мая 2016 года на Деснянском районе столицы в милицию от врачей "скорой" поступило сообщение, что в квартире они обнаружили мертвой 9-месячного ребенка. По предварительной информации врачей, девочка могла умереть в результате синдрома внезапной детской смертности.
Однако правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК. В ходе следствия были проведены экспертизы, в результате которых выяснилось, что смерть ребенка наступила в результате отравления этиловым спиртом. В результате проведенных следственных действий выяснилось, что младенца напоила спиртом родная мать.
После установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств следователь обратился с ходатайством в суд о проведении обыска, в результате чего мать ребенка задержали и объявили ей подозрение в убийстве дочери.
Сейчас злоумышленнице объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. В настоящее время женщина арестована, два месяца она проведет под стражей. Женщине грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.