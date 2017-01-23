У Києві підозру оголосили жінці, яка алкоголем отруїла немовля

Так, наприкінці травня 2016 року у Деснянському районі столиці до правоохоронців від лікарів “швидкої” надійшло повідомлення, що у квартирі вони виявили мертвою 9-місячну дитину. За попередньою інформацією лікарів, дівчинка могла померти внаслідок синдрому раптової дитячої смертності.

Однак правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. У ході слідства були проведені експертизи, внаслідок яких з’ясувалося, що смерть дитини настала через отруєння етиловим спиртом. У результаті проведених слідчих дій з’ясувалося, що немовля напоїла спиртом рідна мати.

Після встановлення всіх обставин події та збору доказів слідчий звернувся з клопотанням до суду про проведення обшуку, в результаті чого матір дитини затримали та оголосили їй підозру у вбивстві доньки.

Наразі зловмисниці оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. На цей час жінка арештована, два місяці вона проведе під вартою. Жінці загрожує до 15-ти років ув’язнення або ж довічне позбавлення волі.